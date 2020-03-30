- 19:09 Май наступил в марте: в выходные в Киеве установлены новые температурные рекорды
- 18:47 В Закарпатье полиция разыскала поджигателя знаменитой Долины нарциссов
- 18:28 Емец назвал имя виновника его отставки
- 18:25 В воздухе не циркулирует: медики рассказали о способах передачи COVID-19
- 18:23 Известная украинская телеведущая стала мамой
- 18:00 «Сауну заказывали?»: киевский Подол залило кипятком
- 17:59 Украинский воин погиб от пули снайпера на Донбассе
- 17:57 Карантин в музее из-за коронавируса помог ворам украсть картину Ван Гога
- 17:56 В Одессе планируют запретить проезд в частном автотранспорте больше двух человек одновременно
- 17:38 Доллар неожиданно упал: сколько будет стоить валюта 31 марта
- 17:21 Без целования икон — никак: в сети показали видео с богослужения на охваченной коронавирусом Буковине
- 17:20 "ПриватБанк" не вернут: Рада приняла "антиколомойский" закон
В Закарпатье полиция разыскала поджигателя знаменитой Долины нарциссов (фото)
Полицейские Закарпатской области установили личность человека, причастного к пожару на территории Карпатского биосферного заповедника, когда чуть не пострадала уникальная долина нарциссов.
Следственно-оперативная группа, которая обследовала участок, выяснила, что пожар совершили умышленно. Выгорело около 10 гектаров территории.
Поджигателем оказался 50-летний житель города Хуст. Мужчина свою причастность к поджогу травы не отрицает.
По факту умышленного уничтожения объектов природно-заповедного фонда открыто уголовное производство.
Убытки причиненные в результате пожара еще устанавливаются.
Напомним, местные жители Закарпатья часто весной сжигают сухую траву, что наносит ущерб окружающей природе. Прошлой весной пламя также распространилось на Долину нарциссов. Выгорели полтора гектара территории.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...