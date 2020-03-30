В Закарпатье полиция разыскала поджигателя знаменитой Долины нарциссов (фото)

Происшествия

Полицейские Закарпатской области установили личность человека, причастного к пожару на территории Карпатского биосферного заповедника, когда чуть не пострадала уникальная долина нарциссов.

Следственно-оперативная группа, которая обследовала участок, выяснила, что пожар совершили умышленно. Выгорело около 10 гектаров территории.

Поджигателем оказался 50-летний житель города Хуст. Мужчина свою причастность к поджогу травы не отрицает.

По факту умышленного уничтожения объектов природно-заповедного фонда открыто уголовное производство.

Убытки причиненные в результате пожара еще устанавливаются.

Напомним, местные жители Закарпатья часто весной сжигают сухую траву, что наносит ущерб окружающей природе. Прошлой весной пламя также распространилось на Долину нарциссов. Выгорели полтора гектара территории.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter