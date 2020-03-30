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Происшествия

В Закарпатье полиция разыскала поджигателя знаменитой Долины нарциссов (фото)

18:47 30 марта 2020 331
долина нарциссов
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Полицейские Закарпатской области установили личность человека, причастного к пожару на территории Карпатского биосферного заповедника, когда чуть не пострадала уникальная долина нарциссов.

Следственно-оперативная группа, которая обследовала участок, выяснила, что пожар совершили умышленно. Выгорело около 10 гектаров территории.

Поджигателем оказался 50-летний житель города Хуст. Мужчина свою причастность к поджогу травы не отрицает.

По факту умышленного уничтожения объектов природно-заповедного фонда открыто уголовное производство.

Убытки причиненные в результате пожара еще устанавливаются.

Напомним, местные жители Закарпатья часто весной сжигают сухую траву, что наносит ущерб окружающей природе. Прошлой весной пламя также распространилось на Долину нарциссов. Выгорели полтора гектара территории.

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