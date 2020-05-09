В Антарктиде покончил с собой украинский полярник: первые подробности

Происшествия

На станции «Академик Вернадский» 8 мая погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Василий Емельянович. Об этом говорится в сообщении Национального антарктического центра в Facebook.

«Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию „Академик Вернадский“. Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем. К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или „соломинкой, которая сломала спину“. Решается вопрос доставки тела в Украину. Обязанности повара на станции пока поочередно будут выполнять все другие участники экспедиции», — сообщил руководитель Национального антарктического научного центра Минобразования Евгений Дикий.

Василий Емельянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области. Начиная со своей первой зимовки (2011 год), снова и снова возвращался в Антарктиду. Пятая зимовка стала для него последней. В последнем посте в Facebook он призвал уважать людей и дома, где нас ждут.

«Очень скромный человек, специалист своего дела, надежный товарищ и романтик — таким мы будем помнить Василия. Светлая тебе память, Василий! Глубокие соболезнования семье и друзьям…» — говорится в сообщении антарктического центра.

Как писали «ФАКТЫ», ранее руководство Национального антарктического центра рассматривало возможность того, что из-за пандемии коронавируса, 12 украинских полярников (в том числе две женщины — биолог и врач), год отработавших в Антарктиде на станции «Академик Вернадский», останутся там на вторую зимовку подряд.

330

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter