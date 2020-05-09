Во Львове ветераны войны попытались тайно отметить День Победы, но вмешалась полиция

Происшествия

Празднование, несмотря на карантин, происходило в помещении Львовской областной организации ветеранов Украины, которое арендуется у Львовского облсовета. Члены нескольких ветеранских организаций тайком устроили праздничное застолье, посвященное Дню Победы. Об этом в Facebook сообщила председатель общественного совета при Управлении СБУ во Львовской области Галина Янко.

«На фоне заявлений Львовского областного совета и Александра Ганущина (главы) о недопустимости реванша, именно в помещении, принадлежащем областному совету, в нарушение карантинных норм, „Русский мир“ решил себе провести сабантуй… Как мы дожили до того, что „русский мир“ арендует наше имущество во Львове?! И это на 6 году войны они еще до сих пор там?!» — пишет Галина Янко. Она выразила надежду, что 19 мая на сессии облсовета вопрос аренды пророссийскими организациями львовского имущества будет поднят.

По информации других источников, сообщение о праздничном застолье поступило к правоохранителям. На место приехал патруль полиции, который застал в помещении всего несколько пожилых человек. С ними была проведена разъяснительная беседа, взяты их пояснения, после чего ветераны разошлись.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись от поездки в Беларусь на парад Победы, 9 мая прибыл с рабочей поездкой в ​​Закарпатскую область.

Тем временем война на Донбассе продолжается: под Песками в результате обстрела боевиков осколочное ранение получил украинский воин.



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