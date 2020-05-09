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В Одессе патриоты "художественно" пресекли провокацию любителей "русского мира" (фото, видео)

11:32 9 мая 2020
стелу в Одессе раскрасили в украинские цвета
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В субботу, 9 мая, в Одессе пророссийски настроенные силы предприняли провокацию. Неизвестные решили своеобразно поздравить горожан с праздником Победы. Они выкрасили в цвета так называемой георгиевской ленточки (использование которой на территории Украины запрещено) установленную на дороге к международному аэропорту стелу. На ней размещен герб города-героя Одессы на голубом, цвета морской волны, фоне с «вкраплением» белых полосок, символизирующих чисто небо.

Об этом стало известно украинским активистам. По словам лидера движения «Уличный фронт» Демьяна Ганула, он с друзьями, купив краску и кисти, прибыли на место.

«И принялись за дело — закрасили сепарскую символику. Мы попросту воспроизвели цвета национального флага Украины. Ведь Одесса — украинский город», — скал Ганул.

Он также отметил, что прибывшая на место ЧП полиция никак не отреагировала на случившееся. Напротив, поинтересовалась личностями активистов, которые ликвидировали результат провокации.

В полиции инцидент пока не комментируют.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», во Львове ветераны войны попытались тайно отметить День Победы, но вмешалась полиция.

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