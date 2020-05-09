Зеленский признался, чего хочет от Саакашвили

Политика

Президент Владимир Зеленский считает, что получивший должность в Украине Михеил Саакашвили может показать результат в сфере дерегуляции бизнеса и реформировании таможни, хотя это и не произойдет сразу. Такое заявление глава государства сделал на брифинге в Закарпатье.

«Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть. Результаты — по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни», — цитирует президента Укринформ.

По словам Зеленского, в Грузии Саакашвили был наиболее эффективен именно в сфере создания современной таможни.

«Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Спустя некоторое время поставил других — и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался», — сказал Зеленский.

Кроме того, президент озвучил желание воспользоваться «крепкими инвестиционными связями» Саакашвили, а также дал понять, что ждет от нового чиновника советов в сфере необходимой Украине пенсионной реформы.

Напомним, указ Зеленского о назначении Саакашвили исполнительным секретарем Комитета реформ был подписан 7 мая. После этого Грузия отозвала своего посла в Украине. Как заявил глава правительства страны, это было сделано, чтобы защитить отношения между странами «от авантюрных политиков».

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