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СБУ задержала нацистов, пытавшихся сжечь синагогу в Херсоне в день рождения Гитлера
В Херсоне 9 мая задержали двух молодчиков, которые пытались устроить провокации во время публичных акций в городе. Как установили в областном управлении СБУ, эти же злоумышленники 20 апреля готовили поджог синагоги, «отмечая» день рождения Гитлера. Напомним, в Одессе представители проукраинского «Уличного фронта» пресекли сепаратистскую акцию.
Вычислить подозреваемых, оказавшихся приверженцами нацистской идеологии, помогли камеры видеонаблюдения.
Для своего преступления они использовали самовозгорающуюся смесь.
Напомним, резонансное преступление в Херсоне было совершено ночью 20 апреля, а 22 апреля в сети появилось видео инцидента. Тогда поджигатели, которые бросили бутылки с горючим веществом под расположенное по улице Театральной здание иудейской религиозной общины, сумели скрыться от полиции.
Фото СБУ50
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