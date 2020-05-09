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СБУ задержала нацистов, пытавшихся сжечь синагогу в Херсоне в день рождения Гитлера

18:55 9 мая 2020
Синагога в Херсоне
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Херсоне 9 мая задержали двух молодчиков, которые пытались устроить провокации во время публичных акций в городе. Как установили в областном управлении СБУ, эти же злоумышленники 20 апреля готовили поджог синагоги, «отмечая» день рождения Гитлера. Напомним, в Одессе представители проукраинского «Уличного фронта» пресекли сепаратистскую акцию.

Вычислить подозреваемых, оказавшихся приверженцами нацистской идеологии, помогли камеры видеонаблюдения.

Для своего преступления они использовали самовозгорающуюся смесь.

Скрин с камеры видеонаблюдения

Напомним, резонансное преступление в Херсоне было совершено ночью 20 апреля, а 22 апреля в сети появилось видео инцидента. Тогда поджигатели, которые бросили бутылки с горючим веществом под расположенное по улице Театральной здание иудейской религиозной общины, сумели скрыться от полиции.

Фото СБУ

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Синагога в Херсоне

СБУ задержала нацистов, пытавшихся сжечь синагогу в Херсоне в день рождения Гитлера

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