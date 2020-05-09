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Сивохо поздравил украинцев с Днем Победы возложением цветов в оккупированном Донецке (фото)
Команда уволенного из Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо организовала 9 мая возложение цветов к мемориалам погибших в 1941—1945 земляков. Акция прошла одновременно в Киеве и на Донбассе —
Фото появилось в Facebook экс-КВНщика.
«Такой день… В Киеве, Краматорске и Донецке наша команда возложила цветы в память о тех, кто отдал свои жизни ради наших. С Днем Победы, Земляки! С Днем Победы, украинцы!», — подписал он снимки.
Пользователи сети обратили внимание на то, что для для Сивохо земляки и украинцы остаются разными людьми.
«Специально земляки с большой буквы, а украинцы — с маленькой?», — поинтересовался один из корреспондентов.
«Интересное поздравление. Для Сивохо земляки и украинцы — две разных нации», — констатировал другой.
Напомним, даже после провала презентации своей платформы «примирения и единства» бывший советник секретаря СНБО заявил о намерении приглашать к диалогу по Донбассу украинских националистов, и «по-другому настроенных украинцев».233
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!