Сивохо собрался договариваться с националистами о судьбе Донбасса

Украина

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, на презентацию платформы «примирения и единства» которого резко отреагировали участники боевых действий на Донбассе и активисты, не оставил надежду «договорится» с националистами.

Так, в интервью «КП в Украине» он заявил, что платформа — «для всех», и что к диалогу будут приглашать и украинских националистов, и «по-другому настроенных украинцев».

«Лозунг «Україна понад усе», безусловно, хорошо, но Украина состоит из людей. Значит, правильнее будет «Людина понад усе», — заявил Сивохо и добавил, что «каким бы человек ни был, он живет в нашей стране». Мол, если у него есть «видение, как надо жить в стране» и единомышленники, то его нужно привлекать к диалогу.

Что же касается националистов, которые резко отреагировали на «примирение и единство», то советник секретаря Совбеза считает, что «в закрытом общении» можно найти точки соприкосновения и с ними.

«У них есть много вариантов того, как поступить с Донбассом. Одни не хотят возвращать регион и называют его „отравленная таблеточка“ для Украины. Другие предлагают зайти туда, зачистить все военным путем, а потом уже принимать присягу верности от тех, кто останется. Мы будем работать, будем разговаривать, искать консенсус», — сказал Сергей Сивохо и добавил: «Среди них же есть умные и образованные люди. В закрытом общении, я думаю, будут находиться точки соприкосновения. И демонизировать националистов мы не будем».

Напомним, что во время конфликта на презентации платформы Сергея Сивохо толкнули и он упал.

После этого полиция задержала нескольких участников протеста против «платформы Сивохо». Позже Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест до 10 мая «азовца» Волкова. Также были задержаны ветеран «Азова» Сергей Тамарин и Юрий Капля.

После инцидента секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал недопустимыми действия активистов, но добавил, что позиция Сивохо по вопросу реинтеграции Донбасса «не является позицией всего СНБО», и что он дает советы в качестве одного из 11 советников на общественных началах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сивохо не называет российскую агрессию в Украине войной, а говорит о «внутреннем конфликте» и «гибридной войне».

Также сообщалось, что ряд народных депутатов Украины из фракции партии «Слуга народа» обратились к секретарю СНБО Алексею Данилову с требованием уволить Сивохо с должности его советника, поскольку его деятельность «вызывает обеспокоенность в обществе, создает политическое напряжение» и «вредит национальным интересам Украины».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter