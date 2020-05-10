Фергюсон – Гэйтжи: видео нокаута в чемпионском бою UFC

Спорт

В ночь с 9 на 10 мая в американском Джэксонвилле прошел вечер UFC 249, главным боем которого стал поединок за временный чемпионский пояс в легком весе между обладателем титула Тони Фергюсоном (25 побед, 4 поражения) и Джастином Гэйтжи (22 победы, 2 поражения).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ НА САЙТЕ «ФАКТОВ»

Бой, прошедший при пустых трибунах (зрители не были допущены в связи с карантином из-за пандемии коронавируса), стал настоящим украшением вечера. Фергюсон был фаворитом у букмекеров, но Гэйтжи продемонстрировал, что основательно подготовился к бою. В итоге, на протяжении всей дистанции Джастин практически ничего не позволил своему сопернику, а когда победа уже была у него фактически в кармане, за несколько секунд до завершения решающего раунда избил Тони до такой степени, что рефери вынужден был остановить бой.

Сразу же после поединка Гэйтжи выразил готовность драться с обладателем полноценного чемпионского пояса Нурмагомедовым. «Хабиб — лучший в мире. Я работаю с четырех лет ради подобных вызовов. Буду счастлив представлять США против такого бойца. Его статистика — 28−0. Сейчас нет другого вызова, которого бы я хотел. Я хочу драться с ним», — отметил Джастин.

К слову, сам Хабиб, наблюдавший за ходом поединка из родного Дагестана, был изрядно удивлен исходом боя. Сразу же после нокаута он написал на своей странице в Twitter лишь два слова: «Без комментариев». Правда, немного позже, видимо, придя в себя, добавил: «Джастин Гэйтжи, это было впечатляюще, поздравляю. Очень умный бой».

Тем временем букмекеры уже выставили коэффициенты на бой между Хабибом и Гэйтжи. На победу чемпиона предлагается поставить за 1,33, в то время как успех временного чемпиона оценивается в 3,33.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бойца ММА россиянина Дмитрия Кузнецова жестоко избили за насмешку над Хабибом.

102

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter