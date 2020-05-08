Фергюсон – Гэйтжи: онлайн-трансляция чемпионского боя UFC

Спорт

В ночь с субботы, 9-го, на воскресенье, 10 мая, в американском Джэксонвилле (штат Флорида) состоится первый после карантина, связанного с пандемией коронавируса, крупный турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249, главным боем которого станет противостояние между 36-летним американцем Тони Фергюсоном (25 побед, 3 поражения) и его 31-летним соотечественником Джастином Гэйтжи (21 победа, 2 поражения) за титул временного чемпиона мира в легком весе. Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящем поединке, но отдают небольшое преимущество Фергюсону. В целях безопасности соревнования пройдут без допуска зрителей. Ориентировочное начало главного поединка вечера UFC 249 — 10 мая в 6:00 по киевскому времени.

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Слова перед боем

Джастин Гэйтжи: «Думаю, головоломка будет сложнее. Тони же сложнее разгадать. Вы знаете, что собирается делать Хабиб, он будет вас сбивать, пытаться толкнуть к забору. А если нет, он попытается нанести удары в середине октагона. Я считаю, что он не может взять меня в середине восьмиугольника, и я смогу держаться подальше от забора. Поэтому его головоломка уже известна. Как победить Тони? Я не знаю. Но собираюсь выяснить.

Тони привык к тому, что соперники его боятся. Но меня не запугать. Я надеюсь, что Фергюсон сломает мне нос. Мне все равно необходимо его подрихтовать. Проблемы с носом преследуют меня около 12 лет, так что я достаточно долго жду кого-то, кто мне его сломает. Может, Фергюсон попадет по носу локтем или как-то еще. Вероятно, я потом пожалею, так как это может привести к болезненной травме, но мне надо выправить нос. Я не боюсь пропустить удар. Я не опасаюсь рассечений или нокаута. Такое происходит в нашем виде спорта, подобные ситуации меня устраивают. Я на 100 процентов уверен в том, что вырублю Фергюсона. У Тони есть мозг. Мне просто надо устроить ему сотрясение, а затем его тело естественным образом отправится спать".

Рашад Холлоуэй, тренер Тони Фергюсона: «Как побьем его? Посмотрите и все узнаете. Гэтжи не менялся. Я смотрел его бои, и везде он был одинаковым зверем. Он сразу дает понять, что нокаутирует тебя, либо сам уйдет в нокаут. Сначала его не интересовал статус чемпиона, он хотел показывать яркие бои. Он не хочет идти в партер, а предпочитает биться в стойке. Я не верю в следовании плана на бой, я считаю, что важнее адаптация бойца. Невозможно подготовиться к тому, что будет делать соперник. Мой старый тренер Фрэдди Роуч говорил, что людьми движут привычки. Бойцы не совершают ошибок, это привычки. Мы делаем то, что привыкли делать. Если мне нужно драться с соперником, то я буду искать одну его привычку, которую он повторяет. Когда он снова так сделает в бою, мы этим воспользуемся. В конечном счете все сводится к тому, чтобы быть готовым на 100% и оттачивать собственные навыки».

Яркий проморолик вечера UFC 249

Фергюсон сдал тест на коронавирус

Тони Фергюсон прошел обязательную процедуру тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Судя по довольному лицу бойца, данные манипуляции не вызвали у него особых проблем и ничто не помешает ему выйти в октагон 9 мая.

В виртуальном октагоне — ничья. Как будет в реальном?

Накануне боя между Фергюсоном и Гэйтжи в сети провели два виртуальных поединка с участием бойцов. В первом Тони победил удушающим приемом в четвертом раунде, а во втором Джастин взял реванш, нокаутировав соперника во второй пятиминутке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть бой Фергюсон — Гэйтжи.

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