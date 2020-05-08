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Фергюсон – Гэйтжи: онлайн-трансляция чемпионского боя UFC
В ночь с субботы, 9-го, на воскресенье, 10 мая, в американском Джэксонвилле (штат Флорида) состоится первый после карантина, связанного с пандемией коронавируса, крупный турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249, главным боем которого станет противостояние между 36-летним американцем Тони Фергюсоном (25 побед, 3 поражения) и его 31-летним соотечественником Джастином Гэйтжи (21 победа, 2 поражения) за титул временного чемпиона мира в легком весе. Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящем поединке, но отдают небольшое преимущество Фергюсону. В целях безопасности соревнования пройдут без допуска зрителей. Ориентировочное начало главного поединка вечера UFC 249 — 10 мая в 6:00 по киевскому времени.
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.
Слова перед боем
Джастин Гэйтжи: «Думаю, головоломка будет сложнее. Тони же сложнее разгадать. Вы знаете, что собирается делать Хабиб, он будет вас сбивать, пытаться толкнуть к забору. А если нет, он попытается нанести удары в середине октагона. Я считаю, что он не может взять меня в середине восьмиугольника, и я смогу держаться подальше от забора. Поэтому его головоломка уже известна. Как победить Тони? Я не знаю. Но собираюсь выяснить.
Тони привык к тому, что соперники его боятся. Но меня не запугать. Я надеюсь, что Фергюсон сломает мне нос. Мне все равно необходимо его подрихтовать. Проблемы с носом преследуют меня около 12 лет, так что я достаточно долго жду кого-то, кто мне его сломает. Может, Фергюсон попадет по носу локтем или как-то еще. Вероятно, я потом пожалею, так как это может привести к болезненной травме, но мне надо выправить нос. Я не боюсь пропустить удар. Я не опасаюсь рассечений или нокаута. Такое происходит в нашем виде спорта, подобные ситуации меня устраивают. Я на 100 процентов уверен в том, что вырублю Фергюсона. У Тони есть мозг. Мне просто надо устроить ему сотрясение, а затем его тело естественным образом отправится спать".
Рашад Холлоуэй, тренер Тони Фергюсона: «Как побьем его? Посмотрите и все узнаете. Гэтжи не менялся. Я смотрел его бои, и везде он был одинаковым зверем. Он сразу дает понять, что нокаутирует тебя, либо сам уйдет в нокаут. Сначала его не интересовал статус чемпиона, он хотел показывать яркие бои. Он не хочет идти в партер, а предпочитает биться в стойке. Я не верю в следовании плана на бой, я считаю, что важнее адаптация бойца. Невозможно подготовиться к тому, что будет делать соперник. Мой старый тренер Фрэдди Роуч говорил, что людьми движут привычки. Бойцы не совершают ошибок, это привычки. Мы делаем то, что привыкли делать. Если мне нужно драться с соперником, то я буду искать одну его привычку, которую он повторяет. Когда он снова так сделает в бою, мы этим воспользуемся. В конечном счете все сводится к тому, чтобы быть готовым на 100% и оттачивать собственные навыки».
Яркий проморолик вечера UFC 249
Welcome to fight week, everyone!#UFC249 pic.twitter.com/koQkGAcF36— UFC (@ufc) May 3, 2020
Фергюсон сдал тест на коронавирус
Тони Фергюсон прошел обязательную процедуру тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Судя по довольному лицу бойца, данные манипуляции не вызвали у него особых проблем и ничто не помешает ему выйти в октагон 9 мая.
В виртуальном октагоне — ничья. Как будет в реальном?
Накануне боя между Фергюсоном и Гэйтжи в сети провели два виртуальных поединка с участием бойцов. В первом Тони победил удушающим приемом в четвертом раунде, а во втором Джастин взял реванш, нокаутировав соперника во второй пятиминутке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть бой Фергюсон — Гэйтжи.
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