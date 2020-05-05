Фергюсон – Гэйтжи: прогнозы букмекеров на бой UFC 249

Спорт

В ночь с субботы, 9-го, на воскресенье, 10 мая в Джэксонвилле (штат Флорида, США) на VyStar Veterans Memorial Arena пройдет долгожданный турнир Абсолютного бойцовского чемпионата — UFC 249. Главным событием вечера станет поединок в легком весе между временным чемпионом американцем Тони Фергюсоном (25 побед, 3 поражения) и его соотечественником Джастином Гэйтжи (21 победа, 2 поражения). Ориентировочное время начала — 10 мая в 6:00 по киевскому времени.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МЕГА-ПОЕДИНКА ФЕРГЮСОН — ГЭЙТЖИ.

Напомним, что изначально Фергюсон должен был драться с обладателем полноценного чемпионского пояса непобедимым Хабибом Нурмагомедовым (28 побед), но из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, россиянин отказался лететь на бой в США. В итоге руководство UFC нашло замену Хабибу буквально за месяц до боя.

Букмекеры в предстоящем поединке отдают небольшое преимущество Фергюсону, выставив следующие коэффициенты.

«Фаворит спорт»: победа Фергюсона — 1,54, победа Гэйтжи — 2,65.

«Париматч»: победа Фергюсона — 1,53, победа Гэйтжи — 2,70. Досрочная победа Фергюсона — 1,85, победа Фергюсона решением судей — 6,0, досрочная победа Гэйтжи — 2,85, победа Гэйтжи решением судей — 11,0.

«Марафон»: победа Фергюсона — 1,47, победа Гэйтжи — 2,72. Досрочная победа Фергюсона — 1,79, победа Фергюсона решением судей — 6,05, досрочная победа Гэйтжи — 3,20, победа Гэйтжи решением судей — 14,25.

Bet365: победа Фергюсона — 1,53, победа Гэйтжи — 2,62. Досрочная победа Фергюсона — 1,83, победа Фергюсона решением судей — 6,0, досрочная победа Гэйтжи — 3,0, победа Гэйтжи решением судей — 12,0.

William Hill: победа Фергюсона — 1,53, победа Гэйтжи — 2,50. Досрочная победа Фергюсона — 1,83, победа Фергюсона решением судей — 5,50, досрочная победа Гэйтжи — 2,62, победа Гэйтжи решением судей — 10,0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб согласился на проведение реванша с Макгрегором при одном условии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter