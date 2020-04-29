Бойца ММА из России жестоко избили за насмешку над Хабибом (фото, видео)

Спорт

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов (11 побед, 6 поражений), находясь на карантине из-за пандемии коронавируса, решил блеснуть своими талантами рэпера и записал клип на песню «Парад лицемерия», в котором высмеивает чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, отказавшегося от боя с Тони Фергюсоном.

После того, как клип был запущен в ротацию на Youtube, в адрес спортсмена стали поступать угрозы от поклонников Хабиба. Апогеем же стало избиение Кузнецова, в котором приняли участие пять молодчиков.

«Мы живем не в каменном веке, чтобы решать вопросы грубой силой. Вчера меня удивил непонятный выпад. Теперь каждый будет пытаться меня избить и унизить? В этот раз 5 человек, в следующий сколько будет? Не уверен, что это мелкое хулиганство можно считать за попытку расправы — слишком неуверенно, быстро, видимо, было страшно, что вас поймают. Зачем вы таскали меня по асфальту и рвали одежду на мне — непонятно. Поцарапался, получил в голову и что дальше? Странные люди. Единственную машину отца, которую он использует для работы, привели в непригодный вид. Если бы не вышел из машины — на мне бы и следа не осталось. Все это мелочи, ссадины заживут, машину отцу починю, заработаю и подарю новую. В общем, со мной все хорошо, будто ходил малину в огороде собирать. С уверенностью скажу — запугать меня не получится, какие бы методы вы ни выбрали. Главное — оставьте мою семью в покое, не понимаю, зачем приплетать людей, которые никакого отношения к этой истории не имеют. Наверное, придется переехать подальше от родителей, для их безопасности. Никакого заявления в полицию от меня не будет, извинений тоже, ибо не за что. Мои намерения и дух не пошатнутся», — написал боец на своей странице в Instagram, прикрепив скриншоты угроз и свою фотографию после получения увечий.

Осторожно! На скриншотах присутствует ненормативная лексика!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тренера Макгрегора американца Диллона Дэниса избили в ночном клубе.

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