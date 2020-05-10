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Самая красивая футболистка мира родила дочь (фото)
Чемпионка Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по футболу в составе сборной США, форвард «Орландо Прайд» Алекс Морган, которая не прекращала тренировок даже на девятом месяце беременности, впервые стала мамой.
30-летняя красавица сообщила о рождении дочери Чарли Елены, опубликовав пост в Instagram.
«Весящая 8 фунтов (3 кг 630 гр. — Авт.) Чарли Елена Карраско появилась на свет. Она заставила нас ждать дольше, чем ожидалось, но я должна была знать, что она сделает это по-своему и только по-своему. Моя полнолунная малышка», — написала Алекс Морган.
Отметим, что, пожалуй, самая сексуальная футболистка мира Морган с 2014 года замужем за экс-футболистом «Хьюстон Динамо» Сервандо Карраско, у которого мексиканские корни.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионки мира по футболу в составе сборной США отгуляли свадьбу в Майами.
Фото Instagram85
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