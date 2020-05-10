Язык застрял в консервной банке: в Днепре провели необычную спасательную операцию (фото, видео)

Люди и звери

В Днепре сотрудники службы обращения с животными смогли освободить язык собаки, который удивительным образом застрял в консервной банке. Об этом говорится в сообщении жительницы города Юлии Головко в Facebook.

«Спасибо большое работникам службы обращения с животными, что, несмотря на праздничный день, выполняют спасательные работы, значит, нужно чтоб служба работала в режиме круглосуточно. Собака с Речпорта была снята консервная банка», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», недавно полицейские спасли от гибели собаку, которой были нанесены ножевые ранения. Правоохранители приехали на вызов на проспект Победы. Они обнаружили собаку с ранениями грудной клетки и сильным кровотечением. Ей уже помогали владелец и неравнодушные граждане. Собаку доставили в ветеринарную клинику на служебном автомобиле полиции.

А в марте под Одессой двое молодых людей погибли, пытаясь спасти собаку, провалившуюся в лисью нору.

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