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Украина

Красный Крест назвал число пропавших без вести на Донбассе за все годы войны

16:54 10 мая 2020
Представитель МККК
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Красный Крест продолжает розыск 750 человек, считающихся пропавшими без вести на Донбассе. Напомним, для представителей гуманитарных организаций Украина сохранила прежний порядок пропуска через линию соприкосновения.

При этом в Международном комитете Красного Креста по запросу УНН сообщили, что работают исключительно с собственной базой данных, которая была составлена по обращениям родственников пропавшего человека.

«Наш список не является репрезентативным для всех пропавших без вести. Сегодня у нас около 750 открытых дел, все эти лица исчезли в результате конфликта на Донбассе», — констатировали в комитете.

Представительства МККК продолжают сбор информации о пропавших через свои представительства в Донецке, Луганске, Славянске, Северодонецке и Мариуполе.

«Делегация МККК в Украине имеет специальный отдел, который занимается потребностями пропавших людей и восстановлением семейных связей. Кроме того, у нас есть офисы, где также работают специалисты отдела», — объяснили в организации.

Напомним, согласно данным Службы безопасности Украины (СБУ) по состоянию на 30 апреля 2020 года только на оккупированном Донбассе в плену боевиков так называемых «ДНР» и «ЛНР» находились 214 человек. Во время последнего обмена пленными с «республиками» 16 апреля освободили 20 украинцев.

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