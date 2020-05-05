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Украина

СБУ назвала точное число украинских пленников на Донбассе

22:28 5 мая 2020 78
обмен пленными
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На оккупированном Донбассе в плену боевиков так называемых «ДНР» и «ЛНР» находятся 214 человек. Такие данные по состоянию на 30 апреля 2020 года обнародовали в СБУ. Напомним, во время последнего обмена пленными с «республиками» бывшие террористы «ЛНР» отказались возвращаться к боевикам, боясь оказаться в тюрьме.

«Список лиц, разыскиваемых украинской стороной как незаконно лишенных свободы на временно оккупированных территориях, формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач. По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек», — говорится в сообщении СБУ на запрос «Радио Свобода».

Как сообщали «ФАКТЫ», последний обмен пленными состоялся 16 апреля. Из плена боевиков освободили 20 украинцев. Группировкам «ДНР» и «ЛНР» украинская сторона передала 14 человек.
29 декабря 2019 года украинской стороне из ОРДЛО были переданы 76 человек: 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.

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