Украина

"Обещаю вернуться живым": украинские воины с передовой трогательно поздравили своих мам (видео)

Бойцы Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе трогательно поздравили своих мам с Днем матери, пообещав им вернуться живыми. Напомним, в сети поименно вспомнили бойцов ВСУ, погибших в апреле и в марте 2020 года.

Видео опубликовано в Facebook Штаба ООС.

«Мама, я тебя люблю и скоро вернусь», — сказал один из бойцов.

«Обещаю вернуться живым», — поздравил свою маму другой.

Его боевые побратимы пожелали родным сил и терпения, отметив, что защищают свои семьи и Украину.

Напомним, в начале мая раненый боец ВСУ Игорь Понамарчук женился прямо в госпитале.

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