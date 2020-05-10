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"Обещаю вернуться живым": украинские воины с передовой трогательно поздравили своих мам (видео)
Бойцы Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе трогательно поздравили своих мам с Днем матери, пообещав им вернуться живыми. Напомним, в сети поименно вспомнили бойцов ВСУ, погибших в апреле и в марте 2020 года.
Видео опубликовано в Facebook Штаба ООС.
«Мама, я тебя люблю и скоро вернусь», — сказал один из бойцов.
«Обещаю вернуться живым», — поздравил свою маму другой.
Его боевые побратимы пожелали родным сил и терпения, отметив, что защищают свои семьи и Украину.
Напомним, в начале мая раненый боец ВСУ Игорь Понамарчук женился прямо в госпитале.25
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