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Стрельба не остановила: в Харькове ловят автоугонщика, сбившего полицейского
В Харькове продолжается операция «Перехват» — правоохранители пытаются задержать злоумышленника, который пытался проникнуть в Peugeot 206 на иностранной регистрации и оказал сопротивление патрульному, пытавшемуся его задержать. Напомним, 10 мая харьковские патрульные устроили массовую погоню за водителем-нарушителем.
Более того, оттолкнув полицейского, преступник еще и наехал на него угнанным автомобилем, сообщили в пресс-службе областного управления полиции.
Патрульный был вынужден применить табельное оружие и стрелял по колесам авто. Тем не менее неизвестный сумел скрыться.
В настоящее время решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, на Пасху на Донбассе полиции пришлось открыть огонь, чтобы предотвратить массовые беспорядки. Там в драке участвовали до 100 местных жителей.
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