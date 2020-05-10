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Происшествия

Стрельба не остановила: в Харькове ловят автоугонщика, сбившего полицейского

20:22 10 мая 2020
План «Перехват»
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Харькове продолжается операция «Перехват» — правоохранители пытаются задержать злоумышленника, который пытался проникнуть в Peugeot 206 на иностранной регистрации и оказал сопротивление патрульному, пытавшемуся его задержать. Напомним, 10 мая харьковские патрульные устроили массовую погоню за водителем-нарушителем.

Более того, оттолкнув полицейского, преступник еще и наехал на него угнанным автомобилем, сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

Патрульный был вынужден применить табельное оружие и стрелял по колесам авто. Тем не менее неизвестный сумел скрыться.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, на Пасху на Донбассе полиции пришлось открыть огонь, чтобы предотвратить массовые беспорядки. Там в драке участвовали до 100 местных жителей.


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Стрельба не остановила: в Харькове ловят автоугонщика, сбившего полицейского

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