Сенцов в годовщину своего ареста напомнил о судьбе других заложников Кремля

Украина

Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся на родину в рамках «Большого обмена» 7 сентября 2019 года, напомнил о судьбе украинцев, которых удерживают на временно оккупированных территориях Украины и в России.

Соответствующую запись в Facebook он сделал 10 мая 2020 года, т. е. через 6 лет после своего незаконного ареста в аннексированном Крыму.

Памятную дату украинец назвал «Днем ареста и пыток».

«Я ни о чем не жалею и ничего не хотел бы изменить в своем прошлом, но прожить его еще раз мне бы не хотелось… Но сегодня я думаю не об этом, а о тех наших, кто еще находится в плену у врага. Кто еще ждет своего освобождения. Надеются на нас и наше отечество», — написал Сенцов.

При этом он подчеркнул, что сделал свой выбор на Майдане, и если было бы нужно, повторил тот же путь, ни от чего не отрекаясь.

Напомним, кинорежиссера и писателя Олега Сенцова арестовали в Симферополе в 1998 году. Оккупанты инкриминировали ему подготовку к теракту — подрыву памятника Ленину. Позже по сфабрикованному обвинению его приговорили к 20 годам колонии. Свой срок режиссер отбыл на крайнем севере Российской Федерации — в Лабытнанги. Во время заключения был удостоен правозащитной премии Европарламента имени Сахарова, которую получил уже после освобождения, в ноябре 2019 года.

Более подробно историю режиссера Сенцова можно прочесть в статье «ФАКТОВ»: «Как это было: история политического узника Кремля Олега Сенцова».

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