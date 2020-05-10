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Общество и люди

Будет, как в Китае: украинцев предупредили о посткарантинной угрозе

22:32 10 мая 2020
Будет, как в Китае: украинцев предупредили о посткарантинной угрозе
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Психологи предупреждают о возможности роста количества разводов в украинских семьях после завершения карантина. Ранее об этом же в интервью «ФАКТАМ» заявила директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Элла Либанова.

Психотерапевт и писательница Алеся Бывалькевич также считает, что к точке «невозврата» пары могут привести психологические проблемы и конфликты, обострившиеся во время карантина, и невозможность их самостоятельно решить.

«Раньше из-за занятости люди в паре сосуществовали, находясь на одной территории ограниченное количество времени. Это было терпимо. На карантине все вылезло наружу… Когда „границы откроют“, есть вероятность, что людям захочется разбежаться, расстаться — и как можно скорее», — констатировала психотерапевт.

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При этом она отметила, что именно по этой причине в Китае произошел «бум» разводов — и тоже после карантина.

Чтобы этого не произошло, специалист советует посмотреть в глаза правде и решить, действительно ли вы хотите расстаться со второй половиной, и что готовы сделать, чтобы развода не случилось. Возможно, кому-то понадобится помощь специалистов-психологов.

Напомним, ранее стало известно, что во время карантина украинцы стали меньше разводиться.

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