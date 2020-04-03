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Во время карантина украинцы стали меньше разводиться
Во время карантина, введенного в Украине в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, число свадеб значительно больше, чем разводов.
Об этом в эфире одного из украинских каналов заявила начальник управления департамента госрегистрации и нотариата Минюста Ирина Дубиковская.
По информации представителя Министерства юстиции, в течение карантина в Украине развелись 1,4 тысячи пары. При этом свадеб за тот же период в три с лишним раза больше — около 4,5 тысяч. В этом плане лидируют Киев, Харьковская, Львовская, Киевская и Днепропетровская области.
Дубиковская отметила, что отделы государственной регистрации актов не останавливают работу во время карантина, но все сотрудники оснащены средствами защиты:
масками и перчатками. Из-за действующих ограничений на церемониях присутствуют до 10 человек.
Ранее сообщалось, что с 6 апреля на улицах можно будет появляться группой не больше двух человек.
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