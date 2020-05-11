- 00:54 "Наконец-то без фотошопа": Анна Семенович шокировала фанатов тройным подбородком
- 00:01 Коронавирус выявят в течение нескольких минут: в США внедряют новый тест на COVID-19
- 10.05 23:37 Обстрел под Орехово: на Донбассе ранены украинские военные
- 10.05 23:22 Известный российский юморист заразился коронавирусом
- 10.05 23:03 Умерла легендарная исполнительница ритм-энд-блюза Бетти Райт
- 10.05 22:56 Ляшко назвал новую дату открытия метро
- 10.05 22:32 Будет, как в Китае: украинцев предупредили о посткарантинной угрозе
- 10.05 21:56 Львовская область отказалась смягчать карантин с 11 мая: что происходит
- 10.05 21:31 У футболиста белорусского клуба заподозрили коронавирус
- 10.05 21:24 Украинские военные открыли ответный огонь по позициям боевиков на Донбассе
- 10.05 20:53 Сенцов в годовщину своего ареста напомнил о судьбе других заложников Кремля
- 10.05 20:22 Стрельба не остановила: в Харькове ловят автоугонщика, сбившего полицейского
"Наконец-то без фотошопа": Анна Семенович шокировала фанатов тройным подбородком
Шикарная «фигуристая» блондинка Анна Семенович, которая любит делать «взбучку» надоедливым папарацци из-за их привычки снимать ее в невыгодных ракурсах, решила сама применить «оружие» недоброжелателей.
На такие размышления наводит один из недавних постов экс-солистки «Блестящих», который она опубликовала в соцсети.
В посте Аня разместила две фотографии: на первой сильно располневшая звезда предстала с тройным подбородком, а на второй — без него.
«Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть?» — кокетливо спросила звезда поклонников.
Очевидно, таким образом артистка решила показать, как ее волнует проблема лишнего веса — ведь находясь на карантина, она вынуждена отказывать себе в дополнительной физической активности.
Но фолловеры певицы от неожиданности сначала потеряли дар речи, а затем разразились потоком комментариев.
«Наконец-то без фотошопа», «Так изменилась», «На кого ты стала похожа! Ужас!», «Да, мне кажется, что первое фото вообще без фотошопа», «Наконец-то без фотошопа», «Чуть кондрашка не хватила!», «Она так и выглядит в жизни, как на первом», «Аня, вы женщина в теле», «Что с лицом?! Тебя пирожками с пельмешками откормили что ли?», «Первая фотка настоящая, а вторая — фотошоп», «Господи, Анна, что с Вами стало?», — даются они диву.
Конечно, затем появились и более «дружелюбные» комментарии, но все же многие из фанатов были явно шокированы увиденным, и, вероятно, подумали, что папарацци были в чем-то правы.
Справедливости ради отметим, что Семенович не стала удалять провокационное фото, и у преданных поклонников до сих пор имеется возможность поддержать певицу-фигуристку лайком.
Напомним, что Анна Семенович давно ведет борьбу с лишним весом. Не так давно она рассказывала о том, что придерживается интервального голодания. Артистка правильно питается. Она полностью исключила из своего рациона алкоголь, мучное, сахар и молочные продукты (кроме твердого и не жирного сыра). «Я не расстраиваюсь и не ругаю себя за лишний вес», — говорила красавица.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что оставленная из-за карантина богатыми женихами Семенович начала целоваться с рыбами.74
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!