"Наконец-то без фотошопа": Анна Семенович шокировала фанатов тройным подбородком

Шоу-бизнес

Шикарная «фигуристая» блондинка Анна Семенович, которая любит делать «взбучку» надоедливым папарацци из-за их привычки снимать ее в невыгодных ракурсах, решила сама применить «оружие» недоброжелателей.

На такие размышления наводит один из недавних постов экс-солистки «Блестящих», который она опубликовала в соцсети.

В посте Аня разместила две фотографии: на первой сильно располневшая звезда предстала с тройным подбородком, а на второй — без него.

«Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть?» — кокетливо спросила звезда поклонников.

Очевидно, таким образом артистка решила показать, как ее волнует проблема лишнего веса — ведь находясь на карантина, она вынуждена отказывать себе в дополнительной физической активности.

Но фолловеры певицы от неожиданности сначала потеряли дар речи, а затем разразились потоком комментариев.

«Наконец-то без фотошопа», «Так изменилась», «На кого ты стала похожа! Ужас!», «Да, мне кажется, что первое фото вообще без фотошопа», «Наконец-то без фотошопа», «Чуть кондрашка не хватила!», «Она так и выглядит в жизни, как на первом», «Аня, вы женщина в теле», «Что с лицом?! Тебя пирожками с пельмешками откормили что ли?», «Первая фотка настоящая, а вторая — фотошоп», «Господи, Анна, что с Вами стало?», — даются они диву.

Конечно, затем появились и более «дружелюбные» комментарии, но все же многие из фанатов были явно шокированы увиденным, и, вероятно, подумали, что папарацци были в чем-то правы.

Справедливости ради отметим, что Семенович не стала удалять провокационное фото, и у преданных поклонников до сих пор имеется возможность поддержать певицу-фигуристку лайком.

Напомним, что Анна Семенович давно ведет борьбу с лишним весом. Не так давно она рассказывала о том, что придерживается интервального голодания. Артистка правильно питается. Она полностью исключила из своего рациона алкоголь, мучное, сахар и молочные продукты (кроме твердого и не жирного сыра). «Я не расстраиваюсь и не ругаю себя за лишний вес», — говорила красавица.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что оставленная из-за карантина богатыми женихами Семенович начала целоваться с рыбами.

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