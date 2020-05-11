26.77 / 27.02 28.81 / 29.19
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Отключились насосы: шесть районов Киева могут остаться без воды из-за аварии

2:24 11 мая 2020
Водоканал
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В столице произошла очередная коммунальная авария: на Деснянской водопроводной станции в результате сбоя на трансформаторной подстанции «Киевводоканал» снизил давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов столицы.

Об этом сообщили в «Киевводоканале».

«Во время переключения насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация: отключились насосы. Предупреждаем, что возможно временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах», — говорится в сообщении.

В то же время холодная вода подается в дома киевлян в других районах Киева.

При этом ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений.

Ориентировочное время восстановления работы системы — «на утро 11 мая».

Напомним, что в Киеве с 12 мая приступят к проведению гидравлических испытаний теплосетей, что является необходимой частью подготовки их к работе зимой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце апреля в центре Киева огромный гейзер забил из-под земли на территории теплоцентрали на Льва Толстого.

4

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Парки можно было не закрывать: Ляшко объяснил, зачем обманули украинцев

Парки можно было не закрывать: Ляшко объяснил, зачем обманули украинцев

Алексей Берест

Не понравился Жукову: почему украинца Береста не наградили за водружение флага на Рейхстаг

Саакашвили

Когда недалеко от Тбилиси стояли русские танки, «Квартал» шутил о «Михо гамарж*пе»

Водоканал

Отключились насосы: шесть районов Киева могут остаться без воды из-за аварии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер