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Отключились насосы: шесть районов Киева могут остаться без воды из-за аварии
В столице произошла очередная коммунальная авария: на Деснянской водопроводной станции в результате сбоя на трансформаторной подстанции «Киевводоканал» снизил давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов столицы.
Об этом сообщили в «Киевводоканале».
«Во время переключения насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация: отключились насосы. Предупреждаем, что возможно временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах», — говорится в сообщении.
В то же время холодная вода подается в дома киевлян в других районах Киева.
При этом ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений.
Ориентировочное время восстановления работы системы — «на утро 11 мая».
Напомним, что в Киеве с 12 мая приступят к проведению гидравлических испытаний теплосетей, что является необходимой частью подготовки их к работе зимой.
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