Мир

Решил убить соседей: мужчина бросил гранату в дом, где отмечали день рождения

В поселке Приэтокский Ставропольского края России произошел взрыв из-за брошенной во дворе гранаты. Ранее в Харькове погиб мужчина, в квартире которого взорвалась граната.

Об инциденте в РФ сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, взрывное устройство через забор бросил мужчина, живущий по соседству — ему якобы не понравилось слишком громкое пение собравшихся.

Предполагается, что он исходил из мотивов личной мести, а также находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате происшествия пострадали 11 человек, из них трое в тяжелом состоянии.

На данный момент подозреваемый задержан, правоохранители выясняют мотивы его действий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Донецкой области молодой парень в крайне тяжелом состоянии попал в больницу — он подорвался, разбирая найденный боеприпас.

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