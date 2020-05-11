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Ударил правой: пушистый кот оправил соперника в нокаут, защищая "свою" коробку (забавное видео)
Не секрет, что умные и хитрые домашние животные — коты — очень щепетильно относятся к праву собственности, в особенности, если речь заходит о корзинах, коробках или других местах, которые потенциально подходят для их убежища.
В подобных случаях они готовы до последнего отстаивать полюбившуюся им лежанку от притязаний конкурентов.
Об одном из подобных случаев «выяснения отношений» рассказывает издание «Ридус».
Сообщается, что «обычный» домашний кот пребывал в состоянии расслабления, когда к нему подошел симпатичный «пушистик» с претензиями на его спальное место.
Увидев сценку, многие обитатели квартиры напряглись, ожидая упорную «кото-схватку» с кучей вырванной шерсти и непонятным исходом.
Однако «шоу» не произошло — бой не состоялся, так как противникам хватило одного удара, после которого «претендент» повалился на пол — то ли от боли, то ли от неожиданности.
Неравный бой котов стал вирусным в соцсетях, набрав более несколько сотен тысяч комментариев.
«Ха-ха-ха, этот кот точно на стероидах», «Технический нокаут одним ударом, потрясающе», «Почему никто не говорит про реакцию упавшего кота. Это очень смешно», «Да-да, глаза после падения — умора», — пишут читатели-«болельщики».
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