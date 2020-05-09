- 02:16 Любвеобильный пес забрался под футболку хозяйки и сильно смутил ее
- 01:32 Отказ от еды не приводит ни к чему хорошему: женщина рассказала, как смогла сбросить 33 кг за семь месяцев
- 01:09 Биологи выяснили, как вирус герпеса проникает в мозг и убивает человека
- 00:34 День Победы: поздравления, открытки, смс
- 00:20 Новая провокация боевиков: под Песками ранен украинский воин
- 08.05 23:50 Опасное "расслабление": в Минздраве объяснили, почему плато с COVID-19 может затянуться
- 08.05 23:25 Первый пошел: в Австрию отправился латвийский чартер с 200 украинскими заробитчанами на борту
- 08.05 22:34 Лукашенко издевается над Путиным: в Москве рассказали, чем "батька" снова разозлил Кремль
- 08.05 22:15 Джекпот: в Киеве полиция остановила двух свидетелей пьяного ДТП, один был под наркотиками, второй — под алкоголем
- 08.05 21:51 В Украину не без приключений вернули 170 моряков, из-за карантина застрявших в Германии
- 08.05 21:45 Программист перевел сельский рынок под Киевом в режим онлайн: как это работает
- 08.05 21:13 Конец карантина? Конец войны? Прямая трансляция шоу "Свобода слова Савика Шустера"
Любвеобильный пес забрался под футболку хозяйки и сильно смутил ее (видео)
Многие собаки помогают людям бороться с психологическими травмами, повышают им настроение, а также любят демонстрировать хозяевам свою безграничную любовь.
При массе положительных эффектов такое отношение иногда может принимать довольно неожиданные формы и даже доставлять владельцам некоторый дискомфорт.
Так в США чрезмерная любовь собаки вынудила девушку прервать занятия в тренажерном зале.
Дело в том, что жительница города Канзас-Сити (штат Миссури) вела прямую трансляцию во время выполнения различных упражнений, принимая различные положения и поясняя своим подписчикам, как их правильно делать.
Но появившийся в кадре пёс воспринял ее телодвижения как приглашение к игре и засунул морду в провисшее до пола одеяние хозяйки.
Было понятно, что еще пара резких рывков собаки, и девушка останется без футболки. Поэтому, смутившись, она решила прервать трансляцию.
Стоит ли говорить, что пользователей увиденное развеселило, и они спрашивали в шутку у девушки, был ли это пес или собака, и как часто любят они заниматься вместе спортом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что иногда и хозяева могут доставлять немало забот своим питомцам.27
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!