Мир

Любвеобильный пес забрался под футболку хозяйки и сильно смутил ее (видео)

Многие собаки помогают людям бороться с психологическими травмами, повышают им настроение, а также любят демонстрировать хозяевам свою безграничную любовь.

При массе положительных эффектов такое отношение иногда может принимать довольно неожиданные формы и даже доставлять владельцам некоторый дискомфорт.

Так в США чрезмерная любовь собаки вынудила девушку прервать занятия в тренажерном зале.

Дело в том, что жительница города Канзас-Сити (штат Миссури) вела прямую трансляцию во время выполнения различных упражнений, принимая различные положения и поясняя своим подписчикам, как их правильно делать.

Но появившийся в кадре пёс воспринял ее телодвижения как приглашение к игре и засунул морду в провисшее до пола одеяние хозяйки.

Было понятно, что еще пара резких рывков собаки, и девушка останется без футболки. Поэтому, смутившись, она решила прервать трансляцию.

Стоит ли говорить, что пользователей увиденное развеселило, и они спрашивали в шутку у девушки, был ли это пес или собака, и как часто любят они заниматься вместе спортом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что иногда и хозяева могут доставлять немало забот своим питомцам.

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