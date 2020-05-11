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Грозы уже близко: синоптики предупредили о резкой перемене погоды
В понедельник, 11 мая, в Украине сохранится теплая и сухая погода, а 12−13 мая начнется постепенное похолодание. Об этом свидетельствует прогноз Украинского Гидрометцентра.
Так, средняя температура воздуха на территории Украины днем 11 мая будет колебаться в диапазоне от 20 градусов выше нуля на Донбассе и в Харьковской области до 27 градусов — на западе страны.
В Киеве день обещает быть ясным, воздух также прогреется до 27 градусов. При этом будет дуть умеренный южный ветер, его скорость составит 5−10 метров в секунду.
12 мая Украину накроет грозовой фронт, а температура воздуха снизится днем до 14−25 градусов, при этом наибольшее похолодание ощутят жители Запада Украины, а на востоке, напротив, будет тепло (в Харькове, Луганской и Донецкой областях — до 25 градусов выше нуля).
В Киеве ветер усилится до 12 метров в секунду, дождь с грозой возможен как ночью, так и днем. Температура воздуха, тем не менее, останется комфортной — до +21 градуса.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что начало второй декады мая ознаменуется дождями, которые «утихомирят» температуру, и ее умеренные показатели сохранятся до конца второй десятидневки. Третья декада мая вновь порадует теплой погодой. А вот лето, согласно прогнозу народного синоптика, будет жарким, но с дождями и градом.25
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