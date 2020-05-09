Украина

Атмосферный фронт уже на подходе: синоптик предупредила о резкой перемене погоды

Приближающийся к территории Украины атмосферный фронт уже 12 мая принесет снижение температуры, сильные дожди и похолодание (вплоть до снега в западных регионах страны). Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

В рамках «подготовки» к приходу холодного воздуха в воскресенье, 10 мая, в Украине пройдут небольшие дожди. И хотя в центре и на юге нашей страны будет сухо, температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в диапазоне +15+20 градусов, а на западе ожидается +17−24 градуса.

В Киеве в воскресенье осадки маловероятны, воздух прогреется до 18−20 градусов.

В понедельник в столице будет лето — солнце и +25 градусов, во вторник подойдет дождевой фронт, а в среду похолодает, — спрогнозировала синоптик.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что до 17 мая в Украине будет в основном сухо и жарко, а снижения температуры и дождей он посоветовал ждать только с 19 мая.

Фото mapio.net





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