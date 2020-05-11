26.75 / 27.03 28.81 / 29.29
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Фергюсон получил серьезную травму в проигранном бою с Гэйтжи (видео)

8:32 11 мая 2020
Гэйтжи&nbsp;— Фергюсон
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон получил серьезную травму в проходившем в рамках турнира UFC 249 поединке против своего соотечественника Джастина Гэйтжи.

Как сообщил президент UFC Дэйна Уайт, Тони сразу после боя был доставлен в одну из больниц Джэксонвилла, где ему диагностировали перелом орбитальной кости лица. О сроках восстановления бойца не сообщается. Отметим, что в проигранном поединке, который был остановлен рефери в конце пятого раунда, Фергюсон пропустил 143 весомых удара, из которых ровно 100 пришлись в голову.

Полное видео боя

Напомним, что Гэйтжи отобрал у Фергюсона пояс временного чемпиона UFC в легком весе и стал официальным претендентом на бой с обладателем полноценного титула Хабибом Нурмагомедовым. К слову, россиянин поддержал Тони после боя. «Что бы ни случилось, это уже в прошлом. Выше голову Тони, надеюсь, с тобой и твоей семьей все хорошо. Когда твой сын вырастет, то будет гордиться тобой», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жестокое избиение в женском UFC закончилось для проигравшей операцией.

109

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

После парада ко Дню Победы в Беларуси заметили всплеск заболеваемости коронавирусом

После парада ко Дню Победы в Беларуси заметили всплеск заболеваемости коронавирусом

Парки можно было не закрывать: Ляшко объяснил, зачем обманули украинцев

Парки можно было не закрывать: Ляшко объяснил, зачем обманули украинцев

Владимир Зеленский

Цимбалюк допустил, почему Зеленский избегает четких ответов о войне против России

Супермаркет

Украина начинает выходить из карантина: что будет работать с 11 мая

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер