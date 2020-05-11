Фергюсон получил серьезную травму в проигранном бою с Гэйтжи (видео)

Спорт

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон получил серьезную травму в проходившем в рамках турнира UFC 249 поединке против своего соотечественника Джастина Гэйтжи.

Как сообщил президент UFC Дэйна Уайт, Тони сразу после боя был доставлен в одну из больниц Джэксонвилла, где ему диагностировали перелом орбитальной кости лица. О сроках восстановления бойца не сообщается. Отметим, что в проигранном поединке, который был остановлен рефери в конце пятого раунда, Фергюсон пропустил 143 весомых удара, из которых ровно 100 пришлись в голову.

Полное видео боя

Напомним, что Гэйтжи отобрал у Фергюсона пояс временного чемпиона UFC в легком весе и стал официальным претендентом на бой с обладателем полноценного титула Хабибом Нурмагомедовым. К слову, россиянин поддержал Тони после боя. «Что бы ни случилось, это уже в прошлом. Выше голову Тони, надеюсь, с тобой и твоей семьей все хорошо. Когда твой сын вырастет, то будет гордиться тобой», — написал он на своей странице в Twitter.

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