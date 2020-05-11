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В китайском Ухане новая волна коронавируса
В китайском Ухане, откуда коронавирусная инфекция начала распространяться по миру, зарегистрированы пять новых случаев COVID-19, а по всей территории КНР за минувшие сутки зафиксировали 17 случаев.
Местные власти сообщают, что в семи случаях заболевшие привезли инфекцию из-за границы, а в десяти случаях — заразились внутри страны. Также сообщается, что у 12 болезнь протекает без симптомов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», власти китайского округа Цзя (провинция Хэнань) были вынуждены повторно ввести карантин после того, как в город Лохэ приехала зараженная коронавирусом 59-летняя местная жительница.
Фото Global Times.552
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