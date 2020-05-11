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Здоровье и медицина

Доктор Комаровский рассказал, как самостоятельно диагностировать коронавирус

13:03 11 мая 2020
Доктор Комаровский рассказал, как самостоятельно диагностировать коронавирус
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Медики выделили главный симптом, при появлении которого человек может заподозрить, что инфицирован COVID-19. По словам украинского педиатра Евгения Комаровского, почти половина заболевших инфицированных сообщают о потере у них обоняния и вкуса. Напомним, ранее «ФАКТАМ» рассказали, как распознать коронавирус у ребенка.

«Чем активнее обращается внимание на этот симптом, тем больше бросается в глаза то, что его частота ну просто огромная», — сказал он в новом видео, опубликованном на YouTube-канале медика.

По словам Комаровского, первым происходит ухудшение обоняния, а уже после этого — проблемы со вкусом.

Также он посоветовал родителям следить за состоянием своих детей, поскольку уже доказано — инфицированные малыши могут передавать коронавирус другим членам семьи, хотя первоначально в Китае эту гипотезу опровергали.

Напомним, ранее Евгений Комаровский, рассказал, как правильно выбрать антисептик, чтобы он убивал инфекцию COVID-19. Врач напомнил, что нейтрализовать инфекцию может только спирт этиловый или изопропиловый с концентрацией не менее 60%. А перед этим он рассказал, можно ли протирать руки водкой.

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