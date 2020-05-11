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Происшествия

В Днепре Mitsubishi, уходя от погони, устроил масштабную аварию (фото, видео)

13:37 11 мая 2020
На месте происшествия
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В центре Днепра произошло огненное ДТП с участием Mitsubishi Galant, BMW-525D и авто патрульной полиции. Напомним, «ФАКТЫ» писали о аналогичном возгорании авто в Киеве, жертвой которого стала девушка-водитель внедорожника.

По данным местных ресурсов, виновником аварии, которая случилась в 22:16 10 мая на углу улиц Андрея Фабра и Старокозацкой, стал водитель Mitsubishi 1991 года рождения, который пытался оторваться от патрульных.

В результате своих маневров он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с BMW. В результате столкновения, в моторном отсеке Mitsubishi Galant возник пожар.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание и отключили аккумуляторные батареи автомобилей. Тем временем медики госпитализировали пострадавших — водителя Mitsubishi, а также водителя и пассажирку легковушки BMW.

Напомним, 10 мая в Харькове объявляли «План «Перехват» ради поимки автоугонщика, сбившего полицейского.

Фото Управления ГСЧС в Днепропетровской области

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