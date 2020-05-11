Соперник «Шахтера» в Лиге Европы потерял ведущего футболиста (фото)

Спорт

Немецкий «Вольфбсург», соперник донецкого «Шахтера» по 1/8 финала Лиги Европы (первый матч в Германии завершился победой «горняков» — 2:1), столкнулся с серьезными проблемами.

На первой общекомандной тренировке после ослабления условий карантина тяжелую травму в столкновении получил полузащитник Янник Герхардт. Как сообщила пресс-служба «волков», футболист сломал лицевую кость после столкновения головами в игровом эпизоде и был доставлен в больницу, где после углубленного обследования станет понятной степень серьезности повреждения. По предварительным прогнозам врачей, Янник может выбыть из строя до конца сезона.

Добавим, что в нынешнем сезоне 26-летний Герхардт сыграл за «Вольфсбург» во всех турнирах 20 матчей (в том числе пять — в Лиге Европы, среди которых домашние поединки с «Александрией» на групповой стадии и «Шахтером» в 1/8 финала), забив четыре мяча. Контракт полузащитника с «волками» рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Герхардт провел 20 матчей и забил 4 мяча за "Вольфсбург"

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА планирует доиграть оставшиеся матчи Лиги Европы в одном городе в формате мини-турнира.

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