- 15:29 Украинские АЭС установили исторический антирекорд
- 15:05 В Тернополе вскрытия умершим от Covid-19 проводят прямо на улице: власти отказались поставить хотя бы палатку
- 14:58 В Киеве микроавтобус снес два авто на светофоре: фото и видео с места ЧП
- 14:58 Саакашвили пригрозил Грузии голодом
- 14:56 На Одесчине из-за неурожая и засухи фермер покончил с собой
- 14:36 Экс-лучший теннисист мира потренировался возле дома и нарвался на проблемы
- 14:34 Карантин не помеха: в Геническе подростки устроили массовое побоище из-за девушки
- 14:24 У Зеленского озвучили данные о смертности от коронавируса в Украине
- 14:12 «Новость о моей беременности стала шоком!»: неожиданное признание участницы «Від пацанки до панянки»
- 13:42 "Контрацепция – зло": во Львове монахиня учит студентов-медиков странной биоэтике
- 13:41 Иран по ошибке обстрелял свой военный корабль: появилось видео последствий
- 13:40 В России COVID-19 подхватили сотни участников репетиции парада к 9 мая
В Тернополе вскрытия умершим от Covid-19 проводят прямо на улице: власти отказались поставить хотя бы палатку
Корреспонденты Associated Press проехались по нескольким городам Украины и своими глазами увидели, в каких условиях приходится работать местным врачам, которые лечат зараженных коронавирусом. Патологоанатом Олег Стецюк из Тернополя рассказал журналистам, что никаких защитных средств ни больница, ни местные власти ему не предоставили. Ответ один — на это нет средств.
В результате защитный костюм Олегу пошил его друг-сапожник. «Вы сами видите печальную картину нашей готовности. И это происходит на четвертый месяц эпидемии», — подчеркивает Стецюк.
«Нам ни копейки не выделили на улучшение санитарных условия. Украина была полностью не готова к эпидемии, и большой вопрос, готова ли она сейчас», — считает врач.
Стецюк вынужден проводить вскрытия умерших от коронавируса прямо во дворе больницы. В морге плохая вентиляция и такая же плохая система фильтрации воды. Олег просил местные власти поставить хотя бы палатку, чтобы он мог проводить вскрытия там, а не под открытым небом, но ему снова отказали — нет денег.
Читайте в «ФАКТАХ»: «О том, что у меня коронавирус, узнал из новостей»: болеющий 7 недель одессит раскрыл шокирующие подробности
Новые данные о случаях заражения коронавирусом в Украине были объявлены утром 11 мая.217
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.