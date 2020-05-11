Украина

В Тернополе вскрытия умершим от Covid-19 проводят прямо на улице: власти отказались поставить хотя бы палатку

Корреспонденты Associated Press проехались по нескольким городам Украины и своими глазами увидели, в каких условиях приходится работать местным врачам, которые лечат зараженных коронавирусом. Патологоанатом Олег Стецюк из Тернополя рассказал журналистам, что никаких защитных средств ни больница, ни местные власти ему не предоставили. Ответ один — на это нет средств.

В результате защитный костюм Олегу пошил его друг-сапожник. «Вы сами видите печальную картину нашей готовности. И это происходит на четвертый месяц эпидемии», — подчеркивает Стецюк.

«Нам ни копейки не выделили на улучшение санитарных условия. Украина была полностью не готова к эпидемии, и большой вопрос, готова ли она сейчас», — считает врач.

Стецюк вынужден проводить вскрытия умерших от коронавируса прямо во дворе больницы. В морге плохая вентиляция и такая же плохая система фильтрации воды. Олег просил местные власти поставить хотя бы палатку, чтобы он мог проводить вскрытия там, а не под открытым небом, но ему снова отказали — нет денег.

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Новые данные о случаях заражения коронавирусом в Украине были объявлены утром 11 мая.

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