Рабочего насмерть засыпало землей в Хмельницкой области: детали трагедии

Происшествия

В Хмельницкой области около села Правдивка произошло ЧП — во время ремонтных работ на автодороге Житомир-Черновцы землей засыпало рабочего. Ранее в Тернополе засыпало двоих рабочих, копавших траншею для теплотрассы.

Как сообщают в областном главке ГосЧС, трагический инцидент в Хмельницкой области произошел во время прокладки в траншее дренажной трубы. Глинистый грунт сместился и засыпал рабочего, находившегося на глубине порядка двух метров.

На место ЧП прибыли спасатели, которые помогли раскопать завал и достать пострадавшего. Рабочему оказали первую помощь, однако получасовые усилия успехом не увенчались — он так и не пришел в себя.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровно на строительстве произошел сдвиг земли в котловане под коммуникации торгового центра, где находился 53-летний рабочий. Коллегам удалось его откопать еще живым. Однако несмотря на оказанную помощь мужчина скончался.

Иллюстративное фото.

166

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter