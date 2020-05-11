26.82 / 27.02 28.85 / 29.18
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Рабочего насмерть засыпало землей в Хмельницкой области: детали трагедии

15:36 11 мая 2020
Ремонтные работы
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Хмельницкой области около села Правдивка произошло ЧП — во время ремонтных работ на автодороге Житомир-Черновцы землей засыпало рабочего. Ранее в Тернополе засыпало двоих рабочих, копавших траншею для теплотрассы.

Как сообщают в областном главке ГосЧС, трагический инцидент в Хмельницкой области произошел во время прокладки в траншее дренажной трубы. Глинистый грунт сместился и засыпал рабочего, находившегося на глубине порядка двух метров.

На место ЧП прибыли спасатели, которые помогли раскопать завал и достать пострадавшего. Рабочему оказали первую помощь, однако получасовые усилия успехом не увенчались — он так и не пришел в себя.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровно на строительстве произошел сдвиг земли в котловане под коммуникации торгового центра, где находился 53-летний рабочий. Коллегам удалось его откопать еще живым. Однако несмотря на оказанную помощь мужчина скончался.

Иллюстративное фото.

166

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

избиение

Никто не заступился: в Виннице парень на глазах у прохожих избил девушку (видео)

Врачи

В Тернополе вскрытия умершим от Covid-19 проводят прямо на улице: власти отказались поставить хотя бы палатку

заробитчане

Не смогут заменить работников из Украины: в Польше заговорили о надвигающейся катастрофе

Путин и Зеленский

Зеленский выдвинул Путину ультиматум по Донбассу: источник раскрыл детали

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер