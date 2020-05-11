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Рабочего насмерть засыпало землей в Хмельницкой области: детали трагедии
В Хмельницкой области около села Правдивка произошло ЧП — во время ремонтных работ на автодороге Житомир-Черновцы землей засыпало рабочего. Ранее в Тернополе засыпало двоих рабочих, копавших траншею для теплотрассы.
Как сообщают в областном главке ГосЧС, трагический инцидент в Хмельницкой области произошел во время прокладки в траншее дренажной трубы. Глинистый грунт сместился и засыпал рабочего, находившегося на глубине порядка двух метров.
На место ЧП прибыли спасатели, которые помогли раскопать завал и достать пострадавшего. Рабочему оказали первую помощь, однако получасовые усилия успехом не увенчались — он так и не пришел в себя.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровно на строительстве произошел сдвиг земли в котловане под коммуникации торгового центра, где находился 53-летний рабочий. Коллегам удалось его откопать еще живым. Однако несмотря на оказанную помощь мужчина скончался.
Иллюстративное фото.166
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