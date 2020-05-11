Происшествия

Никто не заступился: в Виннице парень на глазах у прохожих избил девушку (видео)

В понедельник, 11 мая, в Виннице произошел шокирующий инцидент — парень на глазах у прохожих избил девушку и за нее никто не вступился и не остановил обидчика.

Видео избиения на проспекте Коцюбинского опубликовал в Facebook Андрей Гайдай.

«Ищем свидетелей, или кто может узнать это животное! Полиция поставлена в известность! „Его“ должен знать каждый! Видеосъемку вела девушка! Спасибо, что собрала доказательства для уголовного производства!», — отметил Гайдай.

В сети возмутились равнодушию и безучастностью людей, видевших избиение, ведь на месте девушки может оказаться любой человек.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о случаях буллинга. Так, на днях в оккупированном Крыму мужчина жестоко избил продавца магазина за совет надеть маску. Инцидент случился в поселке Новый Свет. В Закарпатье мужчина в состоянии наркотического опьянения зверски избил инвалида. А в Тернополе подросток избил пенсионера и его друзья сняли драку на видео.

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