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Сервисные центры МВД возобновляют работу: как записаться на прием
В МВД, сервисные центры которого со вторника, 12 мая, возобновляют свою работу, разработали и запустили онлайн-запись в электронную очередь через официальный веб-сайт Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.
Для того, чтобы записаться в очередь, следует зайти на сайт hsc.gov.ua, выбрать соответствующий раздел и идентифицироваться через сервис ID.GOV.UA — общегосударственную электронную систему идентификации лица, а потом и зарегистрироваться. Подробно о том, как зарегистрироваться и записаться в электронную очередь рассказал замглавы МВД Антон Геращенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 12 мая власти Киева ослабляют карантинные меры и разрешают работать парикмахерским, салонам красоты, а также гулять в парках и скверах.62
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…