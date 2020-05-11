26.82 / 27.02 28.85 / 29.18
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сервисные центры МВД возобновляют работу: как записаться на прием

16:24 11 мая 2020
Сервисный центр МВД
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В МВД, сервисные центры которого со вторника, 12 мая, возобновляют свою работу, разработали и запустили онлайн-запись в электронную очередь через официальный веб-сайт Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

Для того, чтобы записаться в очередь, следует зайти на сайт hsc.gov.ua, выбрать соответствующий раздел и идентифицироваться через сервис ID.GOV.UA — общегосударственную электронную систему идентификации лица, а потом и зарегистрироваться. Подробно о том, как зарегистрироваться и записаться в электронную очередь рассказал замглавы МВД Антон Геращенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 12 мая власти Киева ослабляют карантинные меры и разрешают работать парикмахерским, салонам красоты, а также гулять в парках и скверах.

62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин

Путин внезапно отменил режим нерабочих дней в России

Тест на коронавирус

Ученые назвали регионы Украины, где пандемия коронавируса пошла на спад

избиение

Никто не заступился: в Виннице парень на глазах у прохожих избил девушку (видео)

ДТП на Львовщине

Пьяный военный устроил смертельное ДТП под Львовом: фото с места трагедии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер