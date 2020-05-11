Сервисные центры МВД возобновляют работу: как записаться на прием

Украина

В МВД, сервисные центры которого со вторника, 12 мая, возобновляют свою работу, разработали и запустили онлайн-запись в электронную очередь через официальный веб-сайт Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

Для того, чтобы записаться в очередь, следует зайти на сайт hsc.gov.ua, выбрать соответствующий раздел и идентифицироваться через сервис ID.GOV.UA — общегосударственную электронную систему идентификации лица, а потом и зарегистрироваться. Подробно о том, как зарегистрироваться и записаться в электронную очередь рассказал замглавы МВД Антон Геращенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 12 мая власти Киева ослабляют карантинные меры и разрешают работать парикмахерским, салонам красоты, а также гулять в парках и скверах.

62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter