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Спорт

Умер 19-летний одноклубник футболиста сборной Украины (фото)

16:43 11 мая 2020
Андреа Ринальди
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Итальянская «Аталанта» на своем официальном сайте сообщила о смерти принадлежащего клубу 19-летнего футболиста.

Накануне стало известно, что полузащитник Андреа Ринальди был госпитализирован после того, как врачи диагностировали аневризму сосудов головного мозга. Состояние спортсмена оценивалось как очень тяжелое, и буквально на следующий день он скончался.

«Как на поле ты был последним, кто сдавался, так и в этот раз ты боролся до последнего, чтобы не уйти из жизни слишком рано. Но твоя улыбка навсегда останется жить в сердцах тех, кому посчастливилось встретиться с тобой. Прощай, Андреа», — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что Ринальди является воспитанником «Аталанты», но за «бергамаски» выступал лишь на юношеском уровне. В нынешнем сезоне играл в аренде за клуб серии D «Леньяно», за который провел 23 матча и забил 1 мяч.

В нынешнем сезоне Ринальди выступал в серии D за "Леньяно"

Напомним, что «Аталанта», за которую с лета 2019 года выступает футболист сборной Украины Руслан Малиновский, в нынешнем сезоне встречалась с донецким «Шахтером» на групповой стадии Лиги чемпионов. Соперники обменялись выездными победами — в Милане сильнее оказались «горняки» (2:1), а в Харькове «Аталанта» взяла реванш (3:0). В итоге именно «бергамаски» прошли в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 22-летний футболист московского «Локомотива» Иннокентий Самохвалов умер во время пробежки.

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