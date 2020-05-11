«Милости прошу в ринг»: Усик ответил на предложение провести бой без правил (видео)

Спорт

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик ответил на критику в свой адрес за съемки в фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе» и брошенный борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов провести бой без правил.

«Очень много экспертов появилось, которые хотят меня в чем-то проучить и бросают вызовы. По поводу вызова. Все те, кто хотят вызвать меня на бой, а вас очень большое количество — я не могу всем отвечать и со всеми боксировать. Но появился еще один парень, нужно отдать должное. Он осмелился и записал видео, респект. Только я не для этого очень много лет вставал рано утром, недоедал, недопивал или испытывал трудности, чтобы каждому из вас давать согласие на поединок. Если вы хотите себя проявить, если вы увидели в моих роликах некий вызов — я, как джентльмен, который исповедует правила, — милости прошу в ринг.

Но нужно договориться, где мы будем боксировать и на каких условиях. Бои без правил — это не моя стихия, хотя в ней тоже можно попробовать, но я живу по правилам. И я не разделяю народ, сейчас же идет разделение. Кто-то будет болеть за одного, кто-то будет болеть за другого — и это идет разделение внутри. Мне без разницы, что происходит за территорией моей страны. Мне важно, что происходит внутри.

Так что друзья, если кто хочет в ринг — милости просим. Но только вы должны пройти медосмотр, что врач дает вам разрешение. И в этом случае мы будем тщательно выбирать, с кем боксировать, а с кем нет. Если вы хотите — становитесь в очередь.

Я долго шел к тому, чтобы завоевывать титулы для страны. Да, я это делаю для себя, но я привожу их в страну. И страну за счет этого знают. Флаг поднимается. Вы же разделяете страну на верующих и неверующих. Вы говорите, во что мне верить. Я — самостоятельная единица. И если я выразил свое мнение — это не означает, что оно неправильное. Просто есть еще какое-то мнение.

Вы оскорбляете и осуждаете меня за кино. В кино показано то, как Бог изменил мою жизнь. А также жизнь участников, которые снимались в этом фильме. Я могу сниматься в каких угодно фильмах и где угодно. Мы строим демократию, мы стремимся в демократическое общество.

Друзья, не вырывайте из контекста. Друзья, не надо угрожать. Вы прямо угрожаете. Про снайперш, про стариков, которые отстреливают животных. Вы вспомнили Кадырова, Путина, всех вспомнили. Вспомните Трампа, Бенджамина Баттона, всех надо вспомнить, чтобы много подписчиков появилось у вас. Не надо угрожать", — отметил крымчанин в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усика и Ломаченко внесли в базу «Миротворца» за съемки в пропагандистском российском фильме.

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