Украинский борец жестко «наехал» на Усика и вызвал боксера на бой без правил (видео)

Спорт

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай, являющийся бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, жестко ответил боксеру-супертяжеловесу Александру Усику, который записал видео с обращением к так называемым «диванным» экспертам и угрозами нокаутировать их.

«Александр, я посмотрел твой последний видосик, где ты пытаешься запугивать людей. Ты что, Кадыров? Я не шучу — если спортсмены бойцовских видов спорта будут использовать свои навыки против прав и свободы человека, то бандитизм конца Советского Союза будет казаться справедливостью и правопорядком. Я не знаю, Усик, к чему готовит тебя твой куратор, но ты должен понять, какими опасными являются бои без правил, которые ты стараешься продвигать. Не тебе решать, чей Крым, и не тебе решать, что писать и говорить украинцам.

На камеру ты рассказывал про благословление метрополита бить морды нардепам. Типа, раз государство не отреагировало на массовые заражения украинцев церковью этого митрополита во время пандемии, то государство не сможет защитить принципы парламентаризма? Чего ждёшь? Когда бить будешь? От кого благословения ждешь? От ФСБ? Александр, судя по твоим последним видео, ты специалист во всем — комментируешь все подряд: медицину и коронавирус, историю, декоммунизацию, богословие.

Я и есть тот диванный эксперт, который стебется с твоих ватных видео, твоих малограмотных комментариев, твоих детских стишков и российского сценария, который ты хочешь продвинуть. Я тот самый, кого себе на беду ты, Александр, вызвал на бой без правил — на бой без каких-либо правил. Я принимаю вызов. После этого боя ты, Александр, усвоишь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми. Усик, радуйся, что на твое видео под названием «Один раз ты можешь войти не в те двери,» откликнулся именно я. Было бы страшнее, если бы клип под названием «Один раз ты можешь подойти не к тому окну», сняли бы для тебя профессиональные женщины-снайперы или пенсионеры служб по отстрелу бешеных животных", — обратился уроженец Шепетовки к 33-летнему крымчанину.

Отметим, что за появление в пропагандистском российском фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе», опубликованном на Youtube-канале «Корсунская пустынь», Александр Усик и Василий Ломаченко были внесены в базу «Миротворца», после чего российская сторона выразила готовность предоставить им гражданство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вокруг менеджера Усика Сергея Лапина разразился громкий скандал из-за двойного гражданства.

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