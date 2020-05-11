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Украина

У сотрудников украинского телеканала диагностировали коронавирус

20:09 11 мая 2020
«Суспільне»
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Со вторника, 12 мая, филиал «Суспільного» в Ровенской области переходит на дистанционный режим работы из-за заболевания коронавирусом нескольких сотрудников.

Как сообщает UA: РІВНЕ, все помещения продезинфицированы, на самоизоляцию отправились сотрудники, контактировавшие с заболевшими.

«Основная задача нашей команды сейчас — не расширять круг контактных лиц и сохранить здоровье работников вещателя», — заявила менеджер ровенского филиала «Суспільного» Людмила Хома.

UA: РІВНЕ продолжит работать дистанционно, чтобы оперативно обеспечивать жителей города и области информацией. Будут проводится трансляции в теле- и радиоэфире. Продолжат действовать также диджитал-платформы вещателя.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», медиаэксперт, шеф-редактор портала «Детектор медиа» Наталья Лигачева дала прогноз по поводу того, как пандемия коронавируса повлияет на доступность медиа.

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