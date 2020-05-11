26.82 / 27.02 28.85 / 29.18
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В ЦИК сделали важное заявление о подготовке местных выборов в ОРДЛО

20:46 11 мая 2020
урны
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Несмотря на заявления президента Зеленского о желании провести местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс, в ЦИК не знают, сколько понадобится времени для подготовки выборов на территории, контролируемой пророссийскими боевиками.

Об этом «Радио Свобода» заявил председатель ЦИК Олег Диденко.

По его словам, сейчас практически невозможно говорить о временных рамках, пока нет контроля над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей, не сделана оценка фактического состояния дел там.

Прежде чем говорить о выборах на оккупированном Донбассе, нужно чтобы эти территории возвратились под контроль Украины и там заработали украинские органы власти.

«Должен быть реализован целый комплекс мер по реинтеграции этих территорий. И подавляющее большинство этих и многих других вопросов требует законодательного урегулирования», — отметил Диденко.

В Центризбиркоме указали, что для проведения выборов в ОРДЛО необходимо выполнить значительно более широкий перечень мероприятий по сравнению с подготовкой к местным выборам в обычных условиях.

Напомним, плановые выборы в органы местного самоуправления намечены в Украине на 25 октября 2020 года.

В «Слуге народа» заявили, что выборы обязательно состоятся и можно уже к ним готовиться. А «команда вместе с Андреем Ермаком» работает над тем, чтобы выборы прошли по всей территории Украины одновременно.

335

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

бабушка

Дрифт на грузовике: 90-летняя бабушка из Закарпатья взорвала сеть новым видео

урны

В ЦИК сделали важное заявление о подготовке местных выборов в ОРДЛО

Тест на коронавирус

Ученые назвали регионы Украины, где пандемия коронавируса пошла на спад

«Суспільне»

У сотрудников украинского телеканала диагностировали коронавирус

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер