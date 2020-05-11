Пристайко рассказал о плане «Б» по Донбассу

Украина

Если Украине до конца года не удастся вернуть оккупированные территории Донбасса, то власть введет в действие так называемый план «Б».

Об этом в интервью DW заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Пристайко отметил, что Минские договоренности, которые продлеваются на протяжении уже шести лет, изжили себя. Их нужно менять и предлагать другие пути решения конфликта на востоке Украины.

В частности, речь идет о введении на территорию Донбасса миротворческой миссии ООН. Ранее такой формат уже предлагался как Украиной, так и Россией.

По словам Пристайко, помимо плана «Б», существует еще и план «С», но это уже довольно долгосрочная перспектива. Он будет введен, если Россия заблокирует предложение по миротворцам.

Напомним, к переговорному процессу в Минске хотят привлечь переселенцев с Донбасса. Представители «Слуги народа» заявляют, что местные выборы в Украине осенью этого года должны пройти одновременно на всей территории страны, в том числе и на оккупированном Донбассе. Вместе с тем, в ЦИК отметили массу препятствий для организации выборов на неконтролируемых частях Донецкой и Луганской областей.

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