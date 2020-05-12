Мир

Режим Путина хотят привлечь к ответственности за нарушение прав человека активистов и украинцев

В Конгрессе США предложили ввести санкции против представителей режима российского президента Владимира Путина, который своими действиями копирует «стиль правления» советского диктатора Иосифа Сталина.

В частности, представленный на рассмотрение Конгресса США 11 мая проект резолюции призывает администрацию Дональда Трампа ввести ограничения против российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека, преследования журналистов, оппозиционеров, представителей гражданского общества и активистов в сфере религиозных свобод.

Об этом пишет Голос Америки.

«Владимир Путин является жестоким авторитарным правителем, давно подавляет гражданские свободы, включая свободу прессы, слова политической оппозиции и демократии», — заявил один из авторов резолюции конгрессмен от демократов Элиот Энгель.

С его мнением согласен и старший член комитета по международным делам Палаты представителей конгрессмен Майкл Маккол, который уверен в том, что Путин больше всего боится правды, поэтому превратил верховенство права на репрессии, заставляет молчать журналистов, грозит политическим оппонентам и «лишает воли гражданских активистов, украинцев, религиозные и этнические меньшинства».

Резолюция призывает правительство России немедленно освободить лиц, определенных Центром по правам человека «Мемориал» в качестве политических заключенных, согласно критериям резолюции ПАСЕ, и перечисляет, в частности таких активистов, как Алексей Пичугин, Игорь Рудников, Константин Котов, Анастасия Шевченко, Юрий Дмитриев и Деннис Кристенсен.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Владимир Путин рассмешил общественность, заявив, что в России уважают права человека, а разгон протестных акций — это обычная практика для всех цивилизованных стран.

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