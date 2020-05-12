Украина

Пристайко призвал к пересмотру Соглашения об ассоциации с ЕС: что произошло

Рассказавший о наличии плана «Б» по урегулировании на Донбассе вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко считает, что Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом должно быть пересмотрено.

Об этом он заявил в интервью DW.

При этом топ-чиновник отметил, что большинство квот на поставки без пошлин украинских товаров в ЕС «не устраивают производителей».

«Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения о безтарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим», — заявил Пристайко.

Также вице-премьер также сообщил, что власти ЕС и Украины работают над углублением сотрудничества в сферах цифрового рынка, взаимодействия в вопросах таможни, юстиции, безопасности и обороны.

Напомним, что в 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной. Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: она способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимном уважении общих ценностей. Экономическая часть соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в октябре прошлого года тогда заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка также заявлял, что вопрос об обновлении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС поднимался во время переговоров в Брюсселе, и ответ европейцев на предложения украинской стороны был положительным.

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