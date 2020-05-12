Выглядит не старше сорока: 70-летняя дизайнер показала фигуру 20-летней девушки

Мир

История, когда женщина выглядит намного моложе своих лет, в последние годы встречаются довольно часто. Но иногда даже «подготовленный» к такому повороту событий читатель не может поверить в то, что перед ним человек, чей биологический возраст исчисляется многими десятилетиями.

Один из примеров «победы над старостью» — американский дизайнер свадебных платьев Вера Вонг.

Она родилась в далеком 1949 году, однако многие ее поклонники просто не в силах в это поверить — настолько подтянутой выглядит фигура кутюрье.

На своей странице в соцсети Instagram 70-летняя Вонг опубликовала серию фотографий, где она продемонстрировала свои стройные ноги в мини, а также идеальный пресс в укороченном спортивном топе.

Подписчикам модельера сложно поверить в реальный возраст Веры, о чем они поспешили написать в комментариях. По их мнению, Вонг обладает фигурой 20-летней девушки.

«Вам точно 70, а не 17?», «Вы 1949 года рождения? Да меня сейчас удар хватит!», «Вы выглядите фантастически», «Не могу поверить, что вам 70 лет, вы выглядите на 20», «Вера, Вы взорвали интернет», «Я не верю, что ей 70», «Вы в 70 выглядите лучше, чем я в 30», «Невероятная», — восхищаются читатели.

Сама Вера не делает секретов из того, как ей удалось достичь таких феноменальных результатов: раньше она занималась фигурным катанием, а сейчас поддерживает свою фигуру с помощью тренажеров. В 23 года она стала старшим редактором отдела моды в журнале Vogue, который покинула лишь спустя 15 лет. Затем Вера начала работать дизайнером аксессуаров Ralph Lauren, а спустя два года занялась дизайном свадебных платьев, что принесло ей огромный успех и стало новым витком в карьере.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой «рекордсменке», которой, похоже, удалось обмануть свой возраст: в Италии 70-летнюю «бабулю» вполне можно принять за подростка.

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