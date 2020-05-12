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Украина

Дожди, грозы и шквалистый ветер: в Украине резко ухудшится погода

7:31 12 мая 2020
погода
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украину после теплых длинных выходных возвращается похолодание, дожди и грозы.

По прогнозу Укргидрометцентра, во вторник, 12 мая, страну накроет грозовой фронт, температура воздуха будет 14−22 градуса.

В большинстве районов Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности. Днем 12 мая на большей территории страны грозы, порывы ветра и шквалы 15−20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в отдельных районах град (уровень опасности, желтый).

В Киеве и области 12 мая порывы ветра и шквалы 15−20 м/с, днем грозы, местами град (уровень опасности, желтый). Ночью 13 мая заморозки на почве 0−2 градуса.

В среду, 13 мая, грозовой фронт отступит. На всей территории Украины будет солнечно, но прохладно — 14−16 градусов тепла, на юге до +17.

По данным ГСЧС, ночью в западных областях заморозки в воздухе 0−3 градуса (уровень опасности, оранжевый). В северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0−5 градусов (уровень опасности желтый).

В Киеве также ожидаются заморозки на почве 0−5 градусов (уровень опасности желтый).

Напомним, по прогнозам синоптиков, холодной будет почти вся текущая неделя. Третья декада мая вновь порадует теплой погодой. Лето синоптики обещают жарким с дождями и градом.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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