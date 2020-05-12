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Звезда «Гарри Поттера» вызвала скандал, публично пожелав смерти Борису Джонсону (фото, видео)
Знаменитая британская актриса театра и кино Мириам Маргулис, награжденная в 2001-м году Орденом Британской империи «за вклад в драматическое искусство», оказалась в центре громкого скандала. 78-летняя исполнительница роли профессора травологии Спраут (Стебль) в фильмах о Гарри Поттере, публично пожелала смерти от коронавируса премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Как сообщает издание Metro, это шокировавшее публику заявление актриса сделала в прямом эфире британского телеканала Channel 4.
Мириам сказала, что жалеет о том, что Джонсон не умер от последствий COVID-19, которым недавно тяжело переболел.
Марголис, являющаяся сторонницей партии лейбористов, также назвала действия британского правительства в условиях пандемии коронавируса ужасающими.
«Было трудно не желать смерти Джонсона. Я хотела, чтобы он умер. Потом я решила, что это плохо отразится и на мне, ведь я не хочу быть человеком, который желает другим смерти. Поэтому потом я хотела, чтобы он поправился — что он в итоге и сделал. Ему стало лучше. Но как человек он не стал лучше. А я бы предпочла именно это. И теперь мы здесь находимся практически в дерьме», — заявила актриса.
Мириам также рассказала, что чувствовала себя одинокой на карантине.
В управление по делам связи Ofcom после выступления Мириам поступило около 250 жалоб от зрителей. Руководство телеканала отрицает свою ответственность за случившееся, утверждая, что в «прямом эфире возможны неожиданные комментарии».
Слова Маргулис также вызвали острую критику в соцсетях.
It's always worth looking up why Miriam Margolyes is trending pic.twitter.com/pjrlfXgVp2— Jeremy Vine (@theJeremyVine) May 9, 2020
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Борис Джонсон рассказал, как он боролся с коронавирусом и как врачи готовились объявить о его смерти.
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