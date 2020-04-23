Приняли за НЛО: спутники Илона Маска устроили переполох в Киеве (видео)

Общество и люди

В небе над Киевом, как ранее над Николаевом, заметили неопознанный летающий объект. А точнее, сразу 17 объектов.

Видео, снятое в Оболонском районе столицы, в сеть выложил Александр Гончаров. По его словам, 15 из объектов летели горизонтально, в одном направлении, а два — вертикально. «Огни не мерцали и были очень похожи на звезды, однако двигались с очень высокой скоростью. Онлайн карта спутников показала пролет одного спутника над Киевом в это время», — написал он на своей страничке в социальных сетях.

Впрочем, в комментариях под этим постом его разочаровали — неопознанные летающие объекты оказались спутниками, которые запускает Илон Маск.

Кстати, очередные 60 интернет-спутников были выведены на орбиту 22 апреля.

Тем временем «Информатор» сообщает, что судя по данным программы Orbitron, которая позволяет следить за пролетом спутников, в 22:30 22 апреля над Киевом, когда было снято видео, как раз и пролетали 17 спутников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», руководитель программы AATIP, созданной Пентагоном для наблюдения за неопознанными летающими объектами, сообщил, что наблюдатели видели объекты, которые летали без двигателей и крыльев и на которое, как казалось, не действовало притяжение Земли.

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