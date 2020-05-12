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Колоссальные убытки: в Украине оценили потенциальный ущерб экономике из-за пандемии коронавируса
Украинская экономика, которой Нацбанк Украины из-за карантина предрек серьезное падение во втором квартале 2020 года, может рухнуть более, чем на 10 процентов.
Такой печальный прогноз в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сделал бывший министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.
«Уже очевидно, что карантин крайне негативно отразится на экономике. Последний прогноз правительства: падение ВВП Украины на 4,8% и ускорение инфляции до 6,7%. Неприятно, конечно, но очень хотелось бы, чтобы показатели были не хуже — а риск этого огромный», — отметил он.
По его словам уровень падения экономики зависит от того, насколько государство будет эффективно бороться с пандемией. «Экономика может упасть и более чем на 10 процентов», — отметил он и добавил: «Если страну по какой-то причине раньше времени или неправильным образом начнут выводить из карантина, вирус может ударить еще раз, причем с большей силой, и необходимо будет опять вводить ограничения».
Александр Данилюк уверен, что новый виток пандемии приведет к новым жертвам, а каждый дополнительный день карантина — к колоссальным убыткам для граждан и страны.
Полный текст интервью с Александром Данилюком о карантине, экономической ситуации и том, чем грозит Украине дефолт, читайте на сайте «ФАКТОВ».205
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